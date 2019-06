San Siro, la proposta: referendum contro la demolizione dell’impianto. Cittadini chiamati a votare per il futuro dello stadio?

La questione San Siro continua a tenere banco a Milano. L’eventuale demolizione è uno spettro che perseguita molti tifosi tanto che, come riporta Repubblica, l’ultima idea è quella di un referendum cittadino in merito all’abbattimento dello storico impianto.

Marco Bestetti, presidente del Municipio 7, spiega: «Tutti i sondaggi dicono che oltre il 70 per cento dei milanesi è contrario ad abbattere San Siro, presenteremo al collegio dei garanti una proposta di quesito referendario, raccoglieremo le 15 mila firme necessarie, e chiederemo ai cittadini di esprimersi sul futuro dell’impianto storico. La mia convinzione è che vada ristrutturato il vecchio stadio, senza costruirne uno nuovo. E in ogni caso penso che debbano essere i milanesi a decidere». Nel mentre Milan e Inter nei prossimi giorni consegneranno il nuovo progetto al Comune in attesa del via libera.