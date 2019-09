Nuovo stadio Inter Milan, ecco il progetto Manica-CMR

Nella giornata di oggi è stato presentato il progetto da parte di Inter e Milan del nuovo San Siro

Oggi è il giorno della presentazione da parte di Milan e Inter del progetto per la costruzione del nuovo San Siro. Ecco l’idea dell’ Architetto Manica: «Grazie a tutti. Sono orgoglioso delle mie origini italiane. Voglio ringraziare le squadre per averci permesso di poter lavorare a un progetto così importante per Milano e lo sport italiano. Ringrazio Massimo e il team sportivo perché lo studio architettonico ha sede proprio qui a Milano. Come sapete il nostro progetto si fonda sui due anelli. Si tratta di un concetto semplice ma molto potente. E’ il più adatto secondo noi: due anelli che si intersecano e sono in equilibrio l’uno con l’altro».

«Dal rendering potete vedere lo stadio pieno di luce con due anelli quasi sospesi. Abbiamo immaginato lo stadio in un parco, in un nuovo quartiere. Dieci ettari di giardini e di parco pubblico attorno al centro commerciale di futura costruzione. Abbiamo voluto mantenere sul tetto della zona commerciale il prato storico di San Siro, messo a disposizione di chi vorrà giocarci, come pezzo di storia. Tra il vecchio e nuovo stadio ci sarà un parco utilizzabile anche per festival ed eventi. Abbiamo lavorato molto anche sull’interno di San Siro, che oggi ha un’incredibile atmosfera. Potrà diventare ancora più intensa: i sedili saranno ancora più vicini al campo, avvolgenti, con ancora più posti sulle curve e il mantenimento della storica collocazione Nord-Sud».

«Il progetto è stato ideato in modo che le facciate siano aperte, come un sipario teatrale, e l’architettura interna permette di cambiare i colori grazie a degli speciali pannelli e all’utilizzo di luce a seconda di quando giocherà l’Inter o il Milan. Il nostro progetto è fatto per le persone e noi abbiamo composto la facciata con 16.000 volti a rappresentare passato, presente e futuro dello stadio. Ho sognato la facciata in questo modo: la prima volta che un padre porta il figlio allo stadio e gli fa vedere la foto del nonno sapendo che prima o poi crescerà e porterà il suo di figlio allo stadio. Questo stadio non è una Cattedrale. E’ uno stadio per i cittadini. Per Milano».