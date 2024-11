San Siro, Sala: «Tema divisivo, ma la mia decisione è chiara. I prossimi passi…»

Le parole di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, sul futuro di San Siro per Milan ed Inter. Tutti i dettagli in merito allo stadio

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato a margine di un evento all’Università Bicocca del futuro di San Siro per Inter e Milan.

IL GIUDIZIO SUL DERBY – «Le contestazioni sono legittime, le rispetto ma sto cercando di fare tutto il possibile per difendere l’interesse pubblico. San Siro certo è un tema divisivo, mettere d’accordo tutti è umanamente impossibile. Però delle decisioni vanno prese e io sono stato eletto per prenderle. C’era chi contestava ieri, è nei loro diritti, ma non confondiamo chi era in aula con l’opinione dei cittadini. Quelli che erano lì erano preparati, sono arrivati con i cartellini rossi. Non è che hanno ascoltato le mie parole e poi hanno deciso che posizione prendere, è chiaro che la loro era una posizione preconcetta. La rispetto, ma sto cercando di fare tutto il possibile per difendere l’interesse pubblico».