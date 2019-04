San Siro spaccato: la Curva insulta Icardi, il resto dello stadio li zittisce – VIDEO

Come era prevedibile, San Siro è spaccato in due. Da una parte la Curva che attacca frontalmente Mauro Icardi con insulti e cori contro l’argentino, dall’altra il resto dello stadio che applaude le giocate dell’ex capitano dell’Inter e prova a zittire con copiosi fischi i cori della Nord.

Una frattura che forse non si risanerà mai e che certifica ulteriormente lo stato di grande agitazione in casa nerazzurra. Ma la notizia che emerge da questi primi minuti di Icardi a San Siro è che una buona fetta dei tifosi dell’Inter è ancora con lui.

The come back of Mauro #Icardi pic.twitter.com/1cuLjVHFGC

— Francesco Porzio (@fraporzio95) April 7, 2019