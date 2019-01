Genoa, ecco Sanabria: «Qui per diventare protagonista in Serie A»

Sanabria atterra a Milano Malpensa, ora le visite mediche col Genoa: le prime dichiarazioni dell’ex Betis

Cesare Prandelli può già contare sul nuovo attaccante che sostituirà Piatek al centro dell’attacco del Genoa. E’ già atterrato in Italia, Toni Sanabria, il calciatore che raccoglierà l’eredità del bomber polacco ceduto al Milan. Il classe 1996 arriva in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Ieri era stata raggiunta l’intesa definitiva per il suo trasferimento in Liguria, in serata Sanabria ha anche fatto gol nella sua ultima partita con la maglia del Betis.

Il Grifone volta pagina e accoglie Antonio Sanabria. La punta classe ’96 è atterrato pochi minuti fa all’aeroporto di Milano Malpensa e da qui si trasferirà a Genova per le visite mediche con i rossoblù. Queste le prime parole di Sanabria atterrato in Italia e riprese da Sky Sport: «Spero di aver scelto la piazza giusta per tornare protagonista in A, il Genoa è una squadra molto forte con una società storica alle spalle, spero di far bene. Ho voglia di incontrare presto i tifosi, sono felice di essere tornato in Italia e ho molta voglia di conoscere i miei compagni per iniziare questa nuova tappa».