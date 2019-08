Sanchez Inter, ci siamo: aumentata l’offerta, si attende l’ultimo ok

L’affare tra Inter e Manchester United è ormai in chiusura. Alexis Sanchez si avvicina sensibilmente ai nerazzurri

Procede verso la chiusura definitiva la trattativa per portare Alexis Sanchez dal Manchester United all’Inter. Il cileno vuole ripartire dall’Italia, Antonio Conte attende il rinforzo d’eccellenza per il suo attacco.

L’Inter attende soltanto l’ultimo via libera per l’arrivo di Alexis Sanchez. L’affare è quasi in dirittura d’arrivo. L’Inter ha aumentato l’offerta d’ingaggio, arrivando a circa 5 milioni netti. Resta solo l’ok definitivo dello United che contribuirà pagando la restante parte dell’inagggio dell’attaccante. A riferirlo è Sky Sport.