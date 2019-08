Sanchez Inter, lo United potrebbe rallentare la trattativa: ecco perchè

Sanchez Inter, lo United potrebbe rallentare la trattativa: dall’Inghilterra arriva l’indiscrezione sull’operazione di mercato

L’affare tra Manchester United e Inter per Alexis Sanchez dovrebbe andare in porto in questa settimana. Il condizionale, stando alle ultime notizie è d’obbligo.

Infatti, come riportato dal tabloid inglese The Guardian, lo United potrebbe rallentare la trattativa. Il motivo è presto svelato: l’attaccante francese dei Red Devils, Anthony Martial, ha subito un infortunio. Il Manchester United vorrebbe prima valutare le condizioni del francese e decidere se far partire il cileno.