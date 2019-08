Sanchez Inter, nuovi contatti: il nodo resta l’ingaggio

Inter e Manchester United alla ricerca dell’intesa definitiva per il passaggio di Alexis Sanchez in nerazzurro

L’infortunio di Martial non cambia i piani del Manchester United: Alexis Sanchez è sul mercato, l’Inter è in prima fila per acquistarlo. Il cileno vuole cambiare aria ma il nodo, secondo Sky Sport, rimane l’ingaggio.

In queste ore ci sarebbero stati nuovi contatti fra Inter e Manchester United per Alexis Sanchez. Il club nerazzurro è ottimista, si cerca l’intesa definitiva. Il problema per l’affare Sanchez resta l’ingaggio, che lo scorso anno è stato di 12 milioni di euro (senza la qualificazione in Champions gli ingaggi dello United si riducono del 25%). L’Inter non vorrebbe arrivare a spendere oltre i 5 milioni: le parti continuano a trattare.