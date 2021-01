Sanè: «Guardiola? Ho visto più io la sua famiglia che lui»

Leroy Sanè parla di Pep Guardiola e di come abbia influito sulla sua carriera. Ecco le parole dell’esterno del Bayern Monaco

Leroy Sanè ha parlato di Pep Guardiola ai microfoni Der Spiegel. Ecco le sue parole.

CON GUARDIOLA – «Penso di aver visto più io la sua famiglia di lui. Non ci controllava se eravamo a casa però. Ho sempre pensato fosse fantastico vivere vicino al mister e con diversi compagni di squadra. Guardiola mi ha portato ad un livello completamente nuovo. Soprattutto lavorando sulle piccole cose: con quale piede prendere la palla, in quale situazione e come usarlo. Mi ha spiegato quale è il modo migliore per aprire il gioco e tante altre cose. Anche altri allenatori te lo dicono, ma lo ha fatto davvero ogni giorno fino a quando ad un certo punto ho avuto un omino nella testa che mi sussurrava di continuo cosa dovevo fare e come. La cosa particolare e speciale di Guardiola è chenon si ferma quando vede che sei migliorato».