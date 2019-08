Saponara: «Genoa, Schone colpo ambizioso. Sul ruolo di mezzala…»

Il nuovo acquisto del Genoa Riccardo Saponara esprime le proprie sensazioni dopo questi primi giorni da giocatore rossoblù

Riccardo Saponara, volto nuovo del Genoa targato Andreazzoli, ha risposto alle domande di Sky Sport da Masone. Ecco le sue parole.

«Sensazioni? La squadra ha un’idea di gioco ben precisa, lavoriamo per accontentare Andreazzoli. Mi sono integrato subito nel gruppo. Nuovo ruolo da mezzala? Spazierò per il campo e la mia posizione varierà per tutti i 90 minuti. Colpo Schone? Ambizioso. Obiettivi? Il Genoa vuole ripartire dopo un’annata deludente. Derby con la Samp? Ancora presto… sarà uno stimolo in più».