Sarri alla Juve: un altro giocatore del Napoli dice la sua. Le parole del centrocampista azzurro sul neo tecnico bianconero

Anche Allan, centrocampista del Napoli e del Brasile, ha detto la sua sul matrimonio tra Sarri e la Juventus. Queste le sue parole rilasciate in zona mista, così come riportate da TMW, dopo la sfida col Perù in Copa America: «Sarri alla Juve? Nessuna reazione. È stata una sua scelta e dobbiamo rispettarla. Noi siamo il Napoli e lui ora sarà un nostro avversario, cercheremo di batterlo».

Il nuovo tecnico bianconero si era così espresso in conferenza stampa sulle esternazioni di alcuni suoi ex giocatori del Napoli: «Io ho qualche messaggio che rimetterebbe tutto in discussione. A volte le dichiarazioni pubbliche servono anche per convivere con l’ambiente, poi i discorsi privati sono diversi».