Sarri alla Juve: il Chelsea starebbe provando a trattenerlo!

Secondo quanto riportato dal ‘Sun’, il Chelsea avrebbe fatto un ultimo tentativo a sorpresa per convincere Sarri a restare

La telenovela Sarri-Juve va avanti e si arricchisce giorno dopo giorno di nuovi particolari. Oggi dall’Inghilterra arriva una clamorosa e potenziale svolta della telenovela. Secondo quanto riportato dal ‘Sun‘, il Chelsea avrebbe fatto un ultimo tentativo a sorpresa per trattenere Maurizio Sarri, in modo da averlo sulla panchina dei Blues anche la prossima stagione.

I motivi? Sia perchè il Chelsea non vuole perdere i 6 milioni di indennizzo per liberarlo, sia perchè la ricerca del nuovo allenatore per ora non sta portando i frutti sperati. Vedremo se le voci che arrivano dall’Inghilterra troveranno conferme anche in Italia.