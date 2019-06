Sarri alla Juve: Ramadani, il Chelsea e le sue richieste. Le ultime

Sarri alla Juve: Ramadani, il Chelsea e le sue richieste. Tutte le ultime notizie sull’incontro tra il tecnico toscano e la dirigenza Blues

Ora dopo ora Maurizio Sarri e la Juventus sono più vicini. In mattinata Fali Ramadani ha incontrato l’ex tecnico del Napoli per prepararlo all’incontro successivo con il Chelsea e quindi con Marina Granovskaia. Nell’incontro tra le due parti, Sarri ha ribadito nuovamente la volontà di voler tornare in Italia e lasciare Londra. I motivi sono molteplici: tecnici, personali, familiari. Dal Chelsea hanno incassato la richiesta.

Ora la Zarina riporterà tutto a Roman Abramovich e nei prossimi giorni le parti si aggiorneranno. In caso di addio di Sarri, infatti, il Chelsea dovrebbe trovare un sostituto. Il primo nome in lista è al momento Frankie Lampard. La Juve attende, Sarri pure ed entrambi sperano in nessun impedimento da parte del Chelsea. La promessa è quella di firmare il contratto non appena arrivi il via libera da Londra.