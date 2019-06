Sarri alla Juve: titolo bianconero in calo in borsa

I mercati hanno reagito all’approdo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Titolo in calo in questa mattinata

C’era attesa per verificare come i mercati finanziari avrebbero preso la notizia di Maurizio Sarri nuovo allenatore della Juve. Come è noto, il titolo della Juventus per settimane ha fatto registrare una crescita pressoché continua che hanno portato nell’ultimo mese a un +28% (grazie alle voci che vedevano Guardiola come nuovo allenatore dei bianconeri).

Ebbene lunedì mattina il titolo della Juventus in borsa ha fatto registrare un lieve calo. In apertura aveva superato il +1,5%, ma nel corso delle ore l’andamento è cambiato fino ad arrivare al circa -1% di metà mattinata e al -0,81% registrato verso le ore 12.