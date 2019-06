Sarri, ascolta Manfredi: «Vinci la Champions e sarai un eroe»

L’ex tecnico bianconero, Gigi Manfredi, commenta l’arrivo di Sarri alla Juve sulle colonne della Gazzetta dello Sport

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico della Juve, Gigi Manfredi, commenta l’arrivo di Sarri in bianconero. I tifosi della Vecchia Signora non hanno un buon ricordo di Manfredi allenatore e sperano che la storia del tecnico toscano a Torino sia decisamente migliore.

SIMILITUDINI – «Io sono stato chiamato da un’azienda che produceva un certo tipo di prodotto per cambiarlo, Sarri arriva alla Juventus per migliorare un prodotto già esistente. Mi chiamò Gianni Agnelli per dare una svolta radicale: giocavano a uomo e io introdussi la zona. Mi dissero che sarebbe stato un campionato di transizione e io, da ingenuo, gli credetti. Ma alla Juventus la transizione non esiste. Inoltre c’era una situazione societaria molto particolare: Giampiero Boniperti all’epoca spingeva per tornare al comando. Quando perdemmo a Genova contro la Sampdoria per un errore clamoroso dell’arbitro, tutti coloro che erano pronti a sparare su di me lo fecero. La dirigenza attuale è solida e appoggia Sarri in toto»

OBIETTIVO – «Peggio, avrà il compito ingrato di sollevare la Champions League. Se centrerà solo lo scudetto, nessuno gli dirà bravo. Però se riporterà a Torino la Coppa diventerà un eroe»