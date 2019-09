Sarri: «Champions? Deve esserci allegria, non pesantezza» – VIDEO

Nella conferenza stampa di vigilia di Juve-Bayer Leverkusen Maurizio Sarri ha parlato anche dello spirito con il quale affrontare la Champions

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa della sfida di domani sera contro i tedeschi e dello spirito con il quale la squadra dovrà affrontare la Champions.

OSSESSIONE CHAMPIONS – «La Champions è il top per un allenatore e per un calciatore, bisognerebbe arrivare a divertirsi con il primo pensiero di entrare in campo nelle partite più importanti d’Europa. Dovrebbe esserci un senso di allegria, non di pesantezza senza motivo. Dobbiamo alleggerire una clima di pesantezza per queste partite».