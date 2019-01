Il Chelsea perde il derby contro l’Arsenal e i tifosi dei gunners espongono uno striscione per sfottere Sarri – FOTO

Il Chelsea perde ancora in Premier League. Questa volta la sconfitta è arrivata nel delicato derby di Londra contro l’Arsenal per 2-0. All’Emirates non sono mancati gli sfottò da parte dei tifosi dei Gunners che, nel corso della partita, hanno esposto uno striscione ironico sull’allenatore dei Blues, Maurizio Sarri. Ecco le parole dello striscione: «Sarri, se vuoi lo Scudetto prendi il treno per Kings Cross e vai all’hotel Firenze». La battuta rievoca lo Scudetto perso dopo la gara di Firenze dell’anno scorso, persa per 3-0.