Maurizio Sarri parla del futuro di Gonzalo Higuain e dice la sua anche sulle dichiarazioni post-Cagliari di Bonucci

Gonzalo Higuain e un futuro poco chiaro. Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa, dicendo la sua sulla condizione del Pipita e anche sul futuro del numero 9 argentino ancora di proprietà della Juventus: «Deve migliorare fisicamente e mentalmente, sono sicuro che ci sarà utile nel finale di stagione. Giocare in Premier nei primi mesi non è facile, anche Suarez ha avuto delle difficoltà al suo primo anno, nel secondo poi ha fatto 24 gol. Io voglio tenerlo ma dipende dal club e dipende anche dalla Juventus. Non è una situazione chiara al momento. Io penso che abbia solo bisogno di adattarsi alla Premier. Intanto siamo fortunati ad avere Giroud, che è un ottimo stato mentale e fisico».

Maurizio Sarri ha poi detto la sua sulle dichiarazioni di Leonardo Bonucci post-Cagliari: «Sono rimasto sorpreso da quanto accaduto a Cagliari, solitamente lì c’è una bella atmosfera. Le parole di Bonucci? Ha commesso un errore ma sono sicuro volesse dire altro perché Bonucci non è razzista, ha solo commesso un errore».