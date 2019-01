Sarri si sbilancia: «Higuain? Il Chelsea sa quello che voglio»

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match che vedrà il Chelsea affrontare l’Arsenal.

Il tecnico toscano ha chiarito, durante la conferenza stampa, la sua posizione riguardo al mercato, un aspetto che è stato motivo di recenti screzi con la dirigenza del Chelsea. «Da 2 settimane il club sa quello che voglio e come vorrei migliorare la squadra. Morata? Per lui è un momento difficile, è normale essere coinvolto in voci di mercato».

Sarri ha poi fatto chiarezza sull’imminente arrivo di Gonzalo Higuain: «Quanto è vicino? Non lo so. Ho parlato due settimane fa con Marina. Il club sa quello che voglio e come vorrei migliorare la squadra. Io so che sta lavorando un sacco per accontentarmi, ma di mercato non so nulla. Certamente non la chiamo ogni sera».