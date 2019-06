Sarri alla Juve, Higuain può sbloccare l’affare: ecco come

La Juventus potrebbe concedere uno sconto sul prestito di Higuain per liberare Sarri dal Chelsea. I contatti continuano

Sono ore febbrili in casa Juve. Da domani ogni giorno sarà quello buono per chiudere finalmente l’affare tra Maurizio Sarri e la Vecchia Signora, annunciando il nuovo allenatore bianconero. A facilitare l’affare magari, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere uno sconto da parte della Juventus sui 9 milioni di euro che il Chelsea deve versare per il prestito di Gonzalo Higuain.

La Juventus insomma pur di avere Sarri sarebbe disposta anche a una piccola minusvalenza dato che i 9 milioni del Chelsea, sommati a quelli già versati dal Milan, servivano proprio ad ammortizzare il costo annuale di Higuain nel bilancio bianconero. Nelle prossime ore ne sapremo di più.