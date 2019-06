Sarri Juve, Pardo: «Che rischio per i bianconeri! Vi spiego perché»

Il noto giornalista Mediaset, Pierluigi Pardo, è intervenuto per commentare il possibile arrivo di Sarri alla Juve

A Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma, è intervenuto Pierluigi Pardo, giornalista, per commentare il futuro di Sarri e del suo possibile arrivo alla Juve.

Ecco le sue parole: «Sarri può andare dove vuole. Alcuni casi di allenatori calciatori finisco per abbracciare una causa come è accaduto a Sarri ecco perché ora fa notizia se andasse alla Juve. Il ruolo di capo popolo che va contro il palazzo, Sarri ai tempi di Napoli lo ha accettato. Detto questo, passare da Allegri a Sarri è un rischio per la Juve perché parliamo di due allenatori diversi e quando si va incontro ad un cambiamento devi mettere in conto tutto».