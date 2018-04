Sarri: «Juventus-Napoli? Non cambieremo la nostra filosofia»

Le dichiarazioni di Maurizio Sarri dopo il 4-2 del Napoli contro l’Udinese che ha riaperto ufficialmente il campionato di Serie A in virtù del contemporaneo pareggio 1-1 della Juventus a Crotone

Maurizio Sarri si gode il 4-2 del Napoli contro l’Udinese ai microfoni di Premium Sport che rilancia i sogni Scudetto dei partenopei in vista dello scontro diretto contro la Juventus: «A noi interessava vincere questa partita. Abbiamo approcciato benissimo, poi abbiamo avuto dieci minuti di black out così come all’inizio del secondo tempo. Dopo l’1-2 la squadra ha fatto un finale di livello straordinario. Sono dispiaciuto perché abbiamo concesso troppo, ma sono contento perché ho visto una squadra brillante nel secondo tempo».

Prosegue Sarri: «E’ una squadra che cerca sempre di imporre il proprio gioco e tenteremo di farlo anche all’Allianz Stadium. La Juventus probabilmente è a livello complessivo tra le più forti d’Europa, sappiamo che sarà una partita difficile ma il Napoli non cambierà filosofia in vista dello scontro diretto. Non è che con Milik cambino i movimenti, hanno caratteristiche diverse lui e Mertens, ma non snaturiamo il nostro impianto di gioco. Oggi abbiamo concesso con passività in alcuni momenti, spero sia stato solo un fatto occasionale. Contro la Juventus non potremo permetterci errori difensivi».