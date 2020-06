Sarri non ci sta: «Napoli meglio di noi solo ai rigori» – VIDEO

Maurizio Sarri ha analizzato in conferenza stampa le cause della sconfitta della Juve nella finale di Coppa Italia

NAPOLI – «Ha vinto meritatamente perché ha tirato meglio i rigori. In partita ho visto due squadre sotto ritmo, con grande difficoltà a rendersi pericolose. Dopo mezz’ora dava la sensazione del possibile 0-0. Poi se si parla di meriti ai rigori, oggettivamente li hanno tirati molto meglio di noi».