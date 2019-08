Sarri out, Juve senza allenatore alla prima giornata: c’è un precedente 

La Juve inizierà la prima giornata di Serie A senza allenatore a causa del ko di Maurizio Sarri: c’è un precedente

Come riportato dal sito ufficiale del club bianconero, non sarà la prima volta che la Juve scenderà in campo alla prima giornata senza allenatore. A causa del ko di Maurizio Sarri per polmonite, i bianconeri dovranno infatti rinunciare al proprio tecnico per la sfida contro il Parma.

Nella stagione 2012/13 fu Massimo Carrera a “inaugurare” il campionato dei bianconeri, sostituendo il tecnico Antonio Conte e il vice Angelo Alessio, entrambi squalificati. Curioso che anche in quell’occasione l’avversario della prima giornata fosse il Parma, superato 2-0 allo Stadium con le reti di Lichtsteiner e Pirlo.