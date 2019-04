Sarri spinge Hazard verso il Real Madrid: «Se vuole partire, è difficile trattenerlo»

Sarri si esprime in merito al possibile addio di Hazard al Chelsea: «100 milioni sono pochi ma se vuole fare una nuova esperienza non posso trattenerlo»

Maurizio Sarri ha commentato ai microfoni di Sky Sports Uk la vittoria del Chelsea contro il West Ham per 2-0, ottenuta grazie ad una doppietta di Eden Hazard. Il tecnico toscano si è concentrato, in particolare, sul possibile addio del fuoriclasse belga in estate: «Hazard ha fatto una partita fantastica: quando riesce a giocare siamo fortunati perché per noi diventa tutto più facile».

Sarri parla poi dell’interesse del Real Madrid nei confronti di Hazard: «Eden al Real per 100 milioni? Cifra troppo bassa, penso che sia molto difficile sostituirlo. Purtroppo non posso fare nulla per trattenerlo, se lui vuole fare una nuova esperienza non posso fare molto».