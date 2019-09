Sarri studia una Juve ultra offensiva: in campo il tridente stellare

Prove di tridente ultra offensivo per Sarri. Il tecnico, in allenamento, ha provato un nuovo attacco per la sua Juve

Nonostante la Juve di Sarri stia iniziando a prendere forma, c’è ancora qualche sperimentazione in corso. Una riguarda senza dubbio l’attacco, il reparto dove al momento, il club bianconero, dispone più qualità e abbondanza (ancor di più quando rientrerà Douglas Costa).

Come spiega il Corriere dello Sport, il tecnico ha provato il tridente ultra offensivo formato da Dybala, Higuain e Ronaldo. Il mister toscano è stato chiaro: non è esclusa la possibilità di vederli insieme in campo, anzi, aveva già pensato ad una simile eventualità contro la Spal. L’occasione giusta potrebbe arrivare martedì sera contro il Bayer Leverkusen.