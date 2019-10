Sarri su de Ligt: «Ho visto spendere più soldi per calciatori meno forti»

Il tecnico della Juventus Sarri ha parlato di de Ligt in conferenza stampa, al termine della sfida contro il Bayer Leverkusen in Champions League

Maurizio Sarri ha parlato di de Ligt nel corso della conferenza stampa post Bayer Leverkusen: «I prezzi dei difensori si sono alzati, ho visto spendere più soldi per calciatori che valgono meno di de Ligt. È giovane ed è stato catapultato in un calcio che non conosceva».

Il tecnico della Juventus ha aggiunto: «Sta crescendo e facendo bene, tutto parte da lui e gli altri difensori. Impostiamo bene e serviamo i centrocampisti con più pulizia».