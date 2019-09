Sarri sulle condizioni di Higuain: «Nessuna frattura per fortuna» – VIDEO

Conferenza stampa Sarri: il tecnico bianconero ha parlato anche delle condizioni fisiche di Gonzalo Higuain

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Brescia-Juve, Sarri ha aggiornato sulle condizioni fisiche di Gonzalo Higuain, uscito malconcio dalla sfida all’Hellas Verona.

«Non ha avuto fratture del setto nasale, quindi penso sia a disposizione. Vediamo la reazione in allenamento, ma penso sia a disposizione. La grande difficoltà che ha avuto in partita è stata la fatica a respirare per il tamponamento che gli avevano fatto al naso, ma è stata scongiurata la frattura»