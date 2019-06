Il Sassuolo pensa a Lorenzo Tonelli per rinforzare la difesa di mister De Zerbi. Possibili contatti con il Napoli: le ultime

Lorenzo Tonelli non verrà riscattato dalla Sampdoria, tornerà al Napoli ma non per restarci. Il centrale difensivo ex Empoli cerca una nuova casa per il prossimo anno.

Secondo La Gazzetta di Modena, sulle tracce dell’esperto difensore ci sono numerosi club, non ultimo il Sassuolo, alla ricerca di un difensore d’esperienza per De Zerbi.