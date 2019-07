Sassuolo, il programma delle amichevoli estive: il calendario

Sassuolo, definito il programma delle amichevoli pre-stagionali: la preparazione in Alto Adige si chiude con l’Empoli

Stilato il programma pre stagionale del Sassuolo che svolgerà la preparazione in Alto Adige presso il Centro Sportivo di Vipiteno. Di seguito le amichevoli in programma per la squadra di Roberto De Zerbi che chiuderà il ritiro il 31 luglio contro l’Empoli.

Il programma

domenica 21 Luglio alle ore 18 Sassuolo-Rappresentativa locale

mercoledì 24 Luglio alle ore 18 Sassuolo-Real Vicenza

sabato 27 Luglio alle ore 18 Sassuolo-Südtirol

domenica 28 Luglio alle ore 18 Sassuolo-Ciliverghe

mercoledì 31 Luglio alle ore 18 Sassuolo-Empoli