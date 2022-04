Sassuolo Atalanta, Gasperini punta al gol dell’ex: Boga ancora a secco in A con la Dea

Sassuolo Atalanta è anche la partita di Boga: Gasperini punta su di lui per il più classico del gol dell’ex

Oggi l’Atalanta andrà a far visita al Sassuolo. Dopo la partita contro il Lipsia non sarà semplice per la Dea trovare le energie da rimettere in campo visto anche il ritorno tra quattro giorni in Germania.

Gasperini pensa al turnover e in attacco punta su Boga per il classico gol dell’ex. L’ex neroverde è ancora a secco in Serie A contro la Dea e vuole pungere proprio al Mapei Stadium. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.