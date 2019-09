Sassuolo Atalanta: la squadra di De Zerbi si schiaccia troppo

Contro l’Atalanta, il Sassuolo si è fatto schiacciare per larghe fasi del match, con Berardi e Defrel molto bassi. Analisi tattica

Il Sassuolo è una squadra propositiva a cui l’Atalanta non è riuscita a consentire il suo solito stile di gioco. L’intensità della fase di pressione bergamasca ha impedito ai nerovedi di impostare in modo pulito e di risalire palla a terra.

Il risultato è che il Sassuolo si è fatto schiacciare per larghe fasi della gara. Si vede nella slide sopra. Il Sassuolo si schiaccia con un 442 piuttosto passivo con Berardi e Defrel in avanti. I neroverdi non sono soliti fare bene in gare in cui non riescono a imporre il proprio stile tattico, e non a caso contro l’Atalanta hanno perso malamente.