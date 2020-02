Sassuolo, Boga: «Voglio divertirmi e fare più gol e assist»

Jeremie Boga ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sul Sassuolo grazie ad un suo gol. Le parole del neroverde

Con un suo gol a fine partita, Jeremie Boga ha regalato la vittoria al Sassuolo. Il centravanti neroverde ha commentato così la sua prestazione ai microfoni di DAZN.

«Abbiamo fatto una grande partita dal primo minuto, il risultato è meritato. Abbiamo fatto tutto bene. Le squadre del nostro stesso livello difendono più basse, per noi è più difficile, ma dobbiamo continuare così. De Zerbi mi ha aiutato molto dal punto di vista tattico, su come difendere e attaccare la profondità. Sono contento di essere cresciuto così. Voglio arrivare più in alto possibile, divertirmi e cercare di vincere ogni partita, facendo più gol e assist».