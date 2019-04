Sassuolo, il Bologna ti inguaia: ritmi da retrocessione nelle ultime 20 partite 

Il Sassuolo perde contro il Bologna al 96’: nelle ultime 20 partite i neroverdi viaggiano a ritmi da retrocessione

Il Sassuolo, in lotta per l’Europa fino a diverse giornate fa, pare ormai sempre più risucchiato nella lotta salvezza. Le continue prestazioni negative e la mancanza di vittorie, sta facendo sprofondare la squadra di De Zerbi. Attualmente i neroverdi sono a quota 32 punti, ma distano solamente 7 punti dal terzultimo posto. Ad inguaiare il Sassuolo è stato il Bologna che quest’oggi, al 96’, ha trovato il gol vittoria con Mattia Destro.

Nel turno infrasettimanale, il Sassuolo incontrerà il Chievo in casa. Una sfida che si preannuncia già decisiva in quanto, in caso di sconfitta, farebbe avvicinare ulteriormente il club nella zona bassa. Se si considerano poi le ultime 20 partite, i neroverdi viaggiano a ritmi da retrocessione. Con 18 punti in venti gare, la squadra di De Zerbi sarebbe ad un solo punto sopra la Spal (17), a tre sopra il Frosinone (15) e a sei sopra il Chievo (12).