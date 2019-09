Sassuolo: Bourabia e la verticalità dei neroverdi

Il Sassuolo è una squadra propositiva, e una statistica su Bourabia lo dimostra. De Zerbi sta adottando un rombo atipico

In queste prime 2 giornate, il Sassuolo di De Zerbi si è schierato con un rombo atipico. 4 centrocampisti in campo e la volontà di sfruttare nel migliore dei modi spazi centrali e corridoi interni.

Douglas Costa é il giocatore che ha completato il maggior numero di passaggi smarcanti (p90') tra quelli in campo per almeno 90' nelle prime due partite di questa Serie A: 2.11. pic.twitter.com/JkNqXS76V4 — CalcioDatato (@CalcioDatato) September 6, 2019

Calcio Datato ha pubblicato un grafico sul totale dei passaggi smarcanti effettuati in queste prime 2 giornate dai giocatori della Serie A. Come si può vedere, è pieno di centrocampisti del Sassuolo, con Bourabia che è addirittura il terzo giocatore del campionato per passaggi smarcanti effettuati (1.44 ogni 90′). Presenti anche Locatelli e Traoré in alte posizioni.