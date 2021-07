Sassuolo Brixen 8-0: Scamacca fa tris, doppietta per Caputo e Defrel

Il Sassuolo subito in grande forma alla prima amichevole di stagione: 8-0 contro il Brixen con Scamacca protagonista

Parte bene il Sassuolo di Alessio Dionisi con la vittoria per 8-0 in amichevole contro il Brixen: tripletta per Scamacca.

SASSUOLO-SSV BRIXEN 8-0: IL TABELLINO

MARCATORI: 11′ e 40′ Caputo, 48′, 53′ e 83′ Scamacca, 64′ e 68′ Defrel, 90′ Djuricic

SASSUOLO 1° TEMPO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Marchizza, Kyriakopoulos; Magnanelli, Frattesi; Manzari, Traore, Boga; Caputo. Allenatore: Alessio Dionisi

SASSUOLO 2° TEMPO (4-2-3-1): Pegolo; Toljan (60′ Yeferson Paz), Chiriches, Peluso, Rogerio; Bourabia, Maxime Lopez; Artioli, Defrel, Djuricic, Scamacca Allenatore: Alessio Dionisi

BRIXEN: Dal Cortivo, Costalunga J.P. (46′ Miuli), Angerer I. (46′ Sibi, 74′ Plaickner S.), Nagler (46′ Angerer S.), Kerschbaumer (74′ Gabloner), Demetz (74′ Debertol), Grassl (46′ Sanna), Reci (46′ Larcher), Vinatzer (59′ Nardone), Consalvo (59′ Wachtler), Schraffl (46′ Costalunga T., 74′ Plaickner L.).

All. Raffaele Trovato