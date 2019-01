Infortunio Babacar, tegola per il Sassuolo: le ultime

Infortunio Babacar, problema fisico per il senegalese nel corso di Sassuolo-Cagliari: le ultime sulle sue condizioni

Infortunio Babacar, brutte notizie per Roberto De Zerbi. In questi minuti si sta giocando Sassuolo-Cagliari, con l’attaccante senegalese a segno su rigore ma ko al 69′: un problema muscolare durante una corsa lo ha costretto ad alzare bandiera bianca. Il tecnico neroverde è stato costretto ad operare il cambio: al suo posto è entrato Alessandro Matri. Un problema di natura muscolare, ma non è ancora chiara l’entità dell’infortunio: in programma accertamenti strumentali nelle prossime ore, attesi aggiornamenti sulle condizioni dell’ex attaccante di Fiorentina e Modena.