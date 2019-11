Sassuolo, Caputo: «Orsolini, che potenziale! Ho dato consigli a Zaniolo»

Ciccio Caputo, attaccante del Sassuolo, ha detto la sua su due prospetti del calcio italiano, ovvero Orsolini e Zaniolo

L’esperto Ciccio Caputo, punta del Sassuolo, ha esaltato le qualità dei giovani Orsolini e Zaniolo nel corso dell’intervista rilasciata a Sky Sport.

«Orsolini è un giovane che ha potenzialità assurde, come gli altri giovani che sono stati convocati in Nazionale, come Zaniolo, con il quale ho giocato all’Entella e al quale ho dato consigli. Sono contento per lui. Lo conosco benissimo, è un bravissimo ragazzo e un professionista serio. Non mi stupisce quello che sta facendo».