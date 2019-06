Sassuolo, Carnevali blinda De Zerbi: «Resta con noi. E sulla clausola…»

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, chiarisce la posizione del club sul futuro di De Zerbi

Giovanni Carnevali lo dice senza mezzi termini: «Con Roberto De Zerbi stiamo lavorando per il prossimo anno. Parliamo ogni giorno di acquisti e cessioni. Per noi il problema non si pone. Per noi l’allenatore del prossimo anno è De Zerbi e non ci siamo mai posti il problema della sostituzione». Il tecnico neroverde piaceva molto alla Roma che è dovuta poi ripiegare su Fonseca a causa del muro eretto dal presidente Squinzi.

L’amministratore delegato neroverde ha aggiunto al Corriere dello Sport: «Non so nulla della Roma, stiamo portando avanti i nostri progetti. Se dovesse succedere ci penseremmo, ma in questo momento non ho questa percezione. Comunque De Zerbi ha una clausola rescissoria di tre milioni inserita sul contratto e a noi non ha detto niente».