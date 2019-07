Sassuolo, Carnevali su Traorè: «Non lo vogliamo in prestito»

Il Sassuolo vuole Traorè, ma alle sue condizioni. L’amministratore delegato Carnevali le spiega durante un’intervista

Il Sassuolo continua a lavorare su Traorè dalla Juventus. Lo conferma l’amministratore delegato neroverde Carnevali nel corso di un’intervista rilasciata a Gazzetta dello Sport. Il dirigente ha colto l’occasione per confermare l’interesse degli emiliani per Ciccio Caputo.

Ecco le sue parole: «Caputo è adatto al nostro sistema di gioco, su Traoré siamo molto fiduciosi ma se succedesse lo vorremmo non in prestito secco ma con un diritto o un obbligo di riscatto perché noi lavoriamo così: progettiamo per crescere».