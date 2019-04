Sassuolo-Chievo: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Sassuolo-Chievo, 30ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il Sassuolo si gioca tanto, il Chievo si gioca tutto: la sfida di quest’oggi al Mapei Stadium di Reggio Emilia (fischio d’inizio alle ore 19) può essere sintetizzata così. I neroverdi, una sola vittoria nelle ultime tredici, rischiano di essere immischiati nella lotta per non retrocedere e cercano la seconda vittoria del 2019. Il Chievo è con più di un piede in Serie B ma vuole continuare a lottare e soprattutto non ha intenzione di regalare nulla, come dimostrato in precedenza. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti sulla sfida tra Sassuolo e Chievo Verona.

Sassuolo-Chievo: diretta live e sintesi

Sassuolo-Chievo: formazioni ufficiali

SASSUOLO: Consigli, Demiral, Ferrari, Peluso, Lirola; Bourabia, Magnanelli, Locatelli; Boga, Babacar, Berardi. Allenatore: Roberto De Zerbi

Sassuolo-Chievo: probabili formazioni e pre-partita

Roberto De Zerbi dovrà rinunciare agli infortunati Adjapong e Marlon ma ritrova Boga e Duncan, due che partiranno sicuramente dal 1′ minuto, insieme a Manuel Locatelli, quest’ultimo nome confermato dal tecnico in conferenza. Anche Berardi e Babacar dovrebbero giocare dall’inizio. In difesa attenzione a Peluso che potrebbe soffiare il posto a uno tra Ferrari e Rogerio. Domenico Di Carlo dovrà fare a meno gli squalificati Depaoli e Meggiorini, out anche gli infortunati Schelotto e Seculin, recuperato l’esperto difensore Tomovic. Probabile 4-3-1-2 con Giaccherini alle spalle di Pellissier e Stepinski.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Duncan, Sensi, Locatelli; Berardi, Babacar, Boga. Allenatore: De Zerbi

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Rossettini, Bani, Barba, Jaroszynski; Leris, Dioussé, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Pellissier. Allenatore: Di Carlo

Sassuolo-Chievo: precedenti

Sono 11 i precedenti in Serie A tra Sassuolo e Chievo Verona, due squadre alla ricerca di una vittoria che diventerebbe fondamentale. In parità le vittorie, 3 per parte, 5 invece i pareggi. Pochi i gol segnati nei confronti tra le due squadre: 9 quelli realizzati dai neroverdi, altrettanti quelli segnati dai clivensi. I precedenti al Mapei Stadium sorridono ai clivensi: il Sassuolo ha battuto il Chievo una sola volta, nel 2015, mentre gli ospiti sono usciti indenni nelle altre 4 occasioni, con 2 pareggi e 2 vittorie.

Sassuolo-Chievo: arbitro

Sarà l’esordiente Lorenzo Maggioni, arbitro della sezione di Lecco. Con lui gli assistenti Tonolini e Affatato. Quarto uomo sarà Dionisi. Al Var non più Valeri ma Giacomelli (variazione nella designazione comunicata nelle ultime ore) e Di Iorio. Nessun precedente con i due club: il fischietto lombardo è alla prima direzione in Serie A.

Sassuolo-Chievo Streaming: dove vederla in tv

