Sassuolo, colloquio a fine allenamento tra De Zerbi e Boateng – FOTO

Sassuolo, al termine dell’allenamento colloquio di 10 minuti tra De Zerbi e Boateng. In ballo i discorsi sul futuro del giocatore?

(Dal nostro inviato a Vipiteno) – Dopo sei mesi al Barcellona, Kevin Prince Boateng ha fatto ufficialmente ritorno al Sassuolo. Come il resto dei compagni è impegnato nel ritiro estivo nei prezzi di Bolzano.

Oggi, al termine dell’allenamento, si è soffermato per una decina di minuti a colloquio col tecnico Roberto De Zerbi. Il futuro del centrocampista appare in bilico e non è escluso che i due abbiano parlato proprio di questo.