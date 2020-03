Sassuolo, Consigli: «Ecco i rigori parati più belli della mia carriera»

Andrea Consigli ha risposto alle domande provenienti dai propri follower di Instagram: le parole del portiere del Sassuolo

RIGORI PARATI PIU’ BELLI – «Sono due: da milanese, quello a San Siro contro Ronaldinho del Milan. San Siro era lo stadio dove ho sempre sognato di giocare perché da piccolo andavo a vedere le partite lì e per me è stato bellissimo, l’altro per il momento storico e per il momento della partita è stato quello a Lucerna nei preliminari di Europa League sull’1-1, la prima storica qualificazione in Europa League del Sassuolo».