L’allenatore del Sassuolo, De Zerbi, ha parlato in conferenza stampa alla viglia del match contro l’Atalanta

Domani al Mapei Stadium sarà una partita strana per il Sassuolo. La squadra di De Zerbi, infatti, pur giocando in trasferta, affronterà l’Atalanta tra le sue mura di casa. In conferenza stampa, ha parlato l’allenatore dei neroverdi per presentare l’ultima di campionato.

Le sue parole: «Futuro? A me farebbe piacere rimanere, poi le cose si fanno in due. Dovremo incontrarci, sicuramente anche io ho qualche esigenza, perché bisogna fare sempre meglio e dovremo rendere felici i tifosi e tutti gli altri, l’anno prossimo il campionato sarà ancora più difficile». «Demiral alla Juve? A me i miei direttori hanno detto che resta e non ci sono possibilità che vada via, e mi hanno detto anche che saremo noi a decidere, non altre squadre, come si legge».