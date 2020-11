Sassuolo, De Zerbi: «Non firmo per il quarto posto, ci stiamo divertendo»

Roberto De Zerbi ha parlato del grande inizio di stagione del suo Sassuolo

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo secondo in classifica in Serie A, intervenuto durante la trasmissione Tiki Taka ha parlato del grande inizio di stagione della sua squadra e degli obiettivi che si pone.

QUARTO POSTO – «Non firmo perché ci stiamo divertendo, ci piace il lavoro che facciamo e perché dobbiamo firmare? Ma non firmo per nessun posto, non solo per il quarto. Ci giochiamo il campionato e vedremo quello che verrà. Ancora non siamo a pieno regime, abbiamo fuori dei giocatori importanti. Non siamo abituati a perdere 10-12 giocatori ogni volta che c’è la sosta per le nazionali, il che non vuol dire che quando saremo al 100% faremo dei risultati migliori però al momento non siamo al massimo del nostro potenziale».

VOCI SUL LIONE – «Io non so niente, bisogna chiederlo a chi ha scritto questa cosa. Adesso non voglio pensare ad altro, sto bene qui e non sono frasi fatte».