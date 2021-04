Sassuolo, De Zerbi preoccupato: differenziato per due attaccanti

Roberto De Zerbi guarda con preoccupazione alle condizioni di due suoi attaccanti verso la gara contro la Sampdoria

Il Sassuolo, nel report ufficiale dell’allenamento, ha svelato le condizioni di Caputo e Raspadori: i due attaccanti hanno svolto lavoro differenziato nella seduta odierna. Il comunicato.

«Prosegue la preparazione del Sassuolo Calcio in vista dell’anticipo di domani sera contro la Sampdoria. Questo pomeriggio al Mapei Football Center la squadra ha svolto riscaldamento, messa in azione e possesso palla. Lavoro differenziato per Francesco Caputo e Giacomo Raspadori».

