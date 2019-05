De Zerbi non ci sta: il tecnico del Sassuolo critica la direzione di Giacomelli nella sfida contro il Torino. Ecco le sue parole

Il Sassuolo è andato ben due volte in vantaggio contro il Torino, ma non è bastato per fermare i granata. Lo show di Andrea Belotti ha rovinato la festa a Roberto De Zerbi e i neroverdi. Il tecnico a fine gara non si è risparmiato, criticando la direzione della gara da parte di Giacomelli. Non è andato giù l’espulsione di Mehdi Bourabia, autore dell’1-0, ritenuta a dir poco eccessiva.

Ecco le parole di De Zerbi:«Dispiace perché era il primo gol di Bourabia, si era espresso su livelli altissimi. Bisogna capire la prima ammonizione. Il rosso ha condizionato il resto della gara, non abbiamo fatto quello che avremmo voluto fare e che avevamo preparato. Sono soddisfatto per la prestazione, eravamo andati in vantaggio e ci piace giocarci le gare in parità numerica. Non parlo delle decisioni arbitrali, ma non mi è piaciuta la direzione nella globalità. È vero che siamo fuori da tutti i giochi, ma abbiamo lavorato tutta la settimana, eravamo venuti qui a fare punti e non a fare da sparring partner».