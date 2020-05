Sassuolo, De Zerbi: un dato mostra la filosofia della squadra neroverde

Il Sassuolo di De Zerbi quasi rinuncia al cross e al lancio lungo. Non a caso, è la squadra in Serie A con meno tiri di testa

Il Sassuolo di De Zerbi è uno dei laboratori tattici più interessanti della Serie A. I neroverdi sono una squadra estremamente propositiva, con la ricerca di un prolungato possesso palla. Il Sassuolo alza pochissimo la palla, la voglia è quella di effettuare tanti passaggi corti per stanare la struttura difensiva rivale.

Non a caso, i neroverdi – che hanno numeri molto elevati nel possesso palla – sono la formazione che effettuano meno cross. Il Sassuolo è l’ultima squadra della Serie A per tiri di testa, appena 30 fin qui. Insomma, la formazione emiliana vuole attaccare in altrimodo, privilegiando il gioco tra le linee rispetto al buttare palloni in mezzo.