Sassuolo, si cerca un difensore: sfuma Toprak, si punta un italiano

Il Sassuolo è ancora alla ricerca di un difensore: sfumato Toprak, che si è accasato al Werder, si punta un profilo italiano

In casa Sassuolo si cerca un difensore. Dopo aver perso Toprak, che dal Borussia Dortmund è passato al Werdem Brema, la società neroverde punta un profilo italiano: Paletta.

Come si legge sulla Gazzetta di Modena, in pole c’è proprio il difensore ex Milan, che dopo l’esperienza al Jiangsu potrebbe rientrare in Italia. Il giocatore si era già proposto alla squadra emiliana qualche giorno fa.