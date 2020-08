Filip Djuricic ha parlato della prossima stagione di Serie A: le dichiarazioni dell’esterno del Sassuolo a Sky Sport

Filip Djuricic, esterno del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della prossima stagione di Serie A.

«Abbiamo fatto partite strepitose, abbiamo sempre giocato bene. Abbiamo giocato il nostro calcio anche contro Inter e Juventus. Siamo pronti per fare un passo in avanti, siamo pronti per il prossimo step».